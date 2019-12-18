المهرة.. اجتماع مشترك لصندوق النظافة والأشغال العامة ومدير عام الغيضة لمحاربة المظاهر السلبية في المديرية

عقد اجتماع موسعا في ادارة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة ضم عددا من المرافق صندوق النظافة والتحسين و مكتب الأشغال العامة والطرق ومدير عام المديرية ومدير شرطة الغيضة لمناقشة ضرورة محاربة المظاهر السلبية في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة

في بداية الاجتماع رحب الاستاذ محمد احمد بن عوشن بالحاضرين وأكد أن اجتماعنا اليوم يعد خطوة ممتازة في سبيل توحيد الجهود لتطوير الخدمات في المدينة كلا حسب الاختصاص

بعد ذلك تحدث الاستاذ سالم عوض مدير عام مديرية الغيضة حيث أشاد بمثل هذه الاجتماعات وضرورة استمرارها في سبيل معالجة الاختلالات في المدينة كطفح المجاري والبيع في الأماكن الممنوعة حيث قال نامل من خلال هذه الاجتماعات معالجة هذة السلبيات بإذن الله

كما ثمن المهندس خالد العماد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق الجهود التي تبذل في سبيل تطوير الخدمات للمواطن كنظافة وطرق وصحة بيئية إلا اننا من خلال هذه الاجتماعات نسعى إلى تحسينها أكثر مما هو موجود وشدد على ضرورة تفاعل الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين للقوانين العامة حيث لايمكن لهذه الجهات أن تقوم بعملها اذا ليس هناك جهات ضبط وردع

في الأخير أكد العميد ركن عبدالله الحميقاني مدير شرطة الغيضة أن شرطة الغيضة ستكون عون وسند للجهات الحكومية لتنفيذ مهامها اليومية وفق الأطر القانونية

*من محمد صالح مجمبل