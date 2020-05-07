المهرة .. الأجهزة الأمنية تتابع إلزام الفنادق والمنشأت السياحية بتركيب كاميرات المراقبة



عدن تايم / خاص.

نفذ مكتب السياحة بالمهرة اليوم زيارة تفقدية مشتركة مع مندوبي مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى الفنادق السياحية بمديرية الغيضة ، وذلك للإطلاع على مستوى تنفيذ التوجيهات السابقة الخاصة بتركيب كاميرات المراقبة في مداخل ومخارج وصالات استقبال الفنادق السياحية بالمحافظة.

وأكد الأستاذ أحمد علي أحمد رعفيت مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المكتب المكتب والأجهزة الأمنية الهادفة تركيب منظومة كاميرات المراقبة في مختلف المنشآت السياحية وذلك للحفاظ على المصالح العامة وسلامة النزلاء والحد من إنتشار الجريمة .

وأشار بن رعفيت انه سيتم المتابعة ومحاسبة المخالفين للتوجيهات موضحاً أن النزولات الميدانية ستشمل كافة الفنادق بمديريات المحافظة حيث ستكون الزيارة القادمة إلى فنادق مديريات شحن، حوف، سيحوت.