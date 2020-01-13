المهرة.. المحافظ باكريت يجمد أعماله ويعتكف في منزله

أفادت مصادر محلية في المهرة أن المحافظ راجح باكريت جمد أعماله في مركز السلطة المحلية، ولا يزال معتكفا في منزله بمديرية حوف منذ مطلع يناير الفائت.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن اعتكاف باكريت جاء عقب كشف الحكومة استيلاءه على 18 مليار ريال إيرادات الجمارك والضرائب في منافذ المحافظة وتصرفه بها عقب استحداثه حسابا مخالفا تحت مسمى “دعم الحكومة”.

مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالمهرة، رشدي معيلي، أكد اعتكاف المحافظ والتوقف عن العمل، لكنه برر الاعتكاف بـ”عدم وجود مقر يمارس فيه باكريت مهامه”.

وقال معيلي في توضيح نشره عبر الصفحة الرسمية لمركز المهرة الإعلامي، إن “السبب الأكبر الذي جعل المحافظ يمكث في منزله، يتمثل في شغل القصر الجمهوري من قبل أحمد الميسري وحراسته، والذين أصبح أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، هذا أولاً، والأمر الثاني: أن البيت المخصص للمحافظ في ديوان عام المحافظة يشغله التحالف السعودي لسكن بعض أفراده، ونظرا لأن المحافظ باكريت لا يمتلك سكناً شخصياً في مديرية الغيظة، فقد عاد إلى منزله”.

وكانت نيابة الأموال العامة الابتدائية المختصة بقضايا الفساد أكدت في مذكرة مرفوعة لمحافظ البنك المركزي في، يوليو الماضي، تولي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الأضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ المهرة راجح باكريت.

وتأتي مطالبة النيابة العامة بعد مذكرة سابقة رفعتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، طالبت فيه بإلزام محافظ المهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي، إلا أن باكريت استمر في مصادرة الإيرادات متجاهلا الحكومة.​