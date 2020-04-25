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المهرة.. تواصل حملة التعقيم للوقاية من كورونا في منطقة ضبوت

25 أبريل، 2020
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المهرة.. تواصل حملة التعقيم للوقاية من كورونا في منطقة ضبوت

يواصل شباب منطقة ضبوت وهروت بمديرية الغيضة نشاطهم في عملية الرش والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا للأحياء السكنية والمساجد والأسواق والأماكن العامة ضمن الإجراءات الأحترازية والوقائية التي تقوم بها السلطة المحلية ولجنة الطوارئ بالمحافظة لمجابهة جائحة كورونا وتحت إشراف لجنة حملة الرش والتعقيم .
وأكد الشباب المتطوعين على استمرار العمل التطوعي الخيري في خدمة أهالي منطقتهم وحمايتهم من الوباء.
من جانبها ثمنت لجنة حملة الرش والتعقيم بالمحافظة الجهود التي يبذلها الشباب في منطقة ضبوت ، مطالبةً بالاستمرارية ومواصلة الجهد لما من شانة الوقاية من الوباء ومنع دخوله إلى المحافظة.

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التعقيم المهرة تواصل حملة ضبوت في كورونا للوقاية من منطقة

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