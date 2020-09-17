المهرة .. حملة تفتيش وتحذير للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية



عدن تايم / خاص.

أوضح نائب مدير إدارة الأمن بمديرية سيحوت الملازم محمد سعد الزويدي، بأن حملة التفتيش عن المواد الغدائية المنتهية الصلاحية ومحلات الخضار والفواكه والمطاعم والبوفيهات في أسواق المديرية، والتي يرأسها مدير مكتب الصناعة والتجارة وعضوية إدارة الأمن ومكتبي الأشغال العامة والصحة والسكان بالمديرية، صادرت حتى اليوم كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات والفواكه التالفة، وحررت محاضر وتعهدات على المطاعم والبوفيهات المخالفة.

وأكد نائب مدير أمن سيحوت بأن الحملة مستمرة ولن تتوانى مع من تسول له نفسه بالمتاجرة على حساب صحة المواطنين ببيعه المواد المنتهية صلاحيتها والتالفة، مشيراً إلى إن الجهات المشاركة في الحملة تبذل قصارى جهدها في تفتيش المحلات التجارية ومراقبة المطاعم والبوفيهات وإلزامهم بالنظافة العامة.

وقدم الزويدي شكره وتقديره لمعالي محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، ولمدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده، ولمدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، ولمدير إدارة الأمن بمديرية سيحوت العقيد سعد جمعان بن عويض، على حرصهم الدائم وتجاوبهم المستمر مع هموم وقضايا المواطنين بالمديرية.. ومهيباً بالمواطنين التعاون مع الأمن من خلال الإبلاغ عن أي مواد غذائية أو استهلاكية منتهية الصلاحية تم شرائها، حتى يتم التعامل مع المخالفين حفاظاً على سلامة الجميع.