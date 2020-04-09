صحيفة الأيام

المهرة.. رصد 100 مليون ريال لمواجهة كورونا

9 أبريل، 2020
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وجه محافظ المهرة، رئيس المجلس المحلي، محمد علي بن ياسر، بإيداع مبلغ 100 مليون ريال يمني في حساب لجنة الطوارئ بالمحافظة لدعم الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويأتي توجيه المحافظ ضمن جهود السلطة المحلية لمجابهة كورونا والتدابير والإجراءات الوقائية وتوفير الإمكانيات والأجهزة الخاصة.

واليوم، عقدت لجنة الطوارئ اجتماعا اتخذت فيه عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من بينها؛ إقرار الخطة المقدمة من مكتب الصحة بالمحافظة وتوفير المعدات والأجهزة الطبية.​

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