المهرة .. مدير مكتب الصحة يطمئن المواطنين" ويؤكد المحافظة خالية من #كورونا



عدن تايم / خاص.

أكد الدكتور عوض مبارك مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمهرة أن المحافظة ولله الحمد خالية من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا حتى اللحظة موضحاً أن مكتب الصحة في حالة استنفار متواصلة على مستوى المنافذ الحدودية والمراكز الصحية في عموم المحافظة ولم تسجل حتى حالة اشتباه واحده بهذا الفيروس الخبيث.

وأشار بن مبارك إلى مبدأ الوقاية خير من العلاج داعياً كافة سكان المهرة إلى التعاون والإلتزام بالارشادات الصحية الصادرة عن إدارة التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة والمنتشره على مواقع التواصل الإجتماعي واخذ كافية الاحتياطات اللازمة ومنها الإبتعاد قدر عن التجمعات وأماكن الازدحام قدر الإمكان.

وفيما يخص الإشاعات الناتجة عن الخوف المبرر الذي يتداوله البعض في مجموعات التواصل أكد مدير عام الصحة أنه لم تسجل أي حاله حتى اللحظة ولله الحمد وإذا قدر الله وتم إكتشاف أو حتى اشتباه بأي حالة سيكون الإعلام الرسمي أول المطلعين وسيتم التعميم عبر المركز الإعلامي الرسمي الناطق بإسم السلطة المحلية.