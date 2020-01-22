عدن تايم

الموافقة على سحب 227 مليون دولار من الوديعة السعودية

22 يناير، 2020
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الأربعاء – 22 يناير 2020 – الساعة 07:12 م



عدن تايم/ سبا


أعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية.
وأهاب البنك في بلاغ تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.


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