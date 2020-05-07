المواهب الشابة تحكم في الدوريات الكبرى.. ليل يضع الدورى الفرنسي في الصدارة بـ32%.. الريال يتفوق في الليجا.. وغياب برشلونة وبايرن والسيتى وباريس سان جيرمان عن الدفع بالناشئين



تزخر البطولات العالمية كل موسم بالعديد من النجوم الشابة لتصبح محط الأنظار للجماهير، ومتابعة من قبل الأندية الكبرى وكشافيها.



وتوجد اختلافات كبيرة بين الأندية والبطولات فى الفرص المتاحة للاعبين الشباب لإثبات موهبتهم، والذين يشكلون مستقبل بلادهم ورأينا العديد منهم يخطف الأضواء وتتصارع عليه الأندية الكبرى للظفر بإمكانياته.



وأعد مركز الدراسات الرياضية السويسري” cies” الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” تقريرا مفصلا بالنسبة المئوية للدقائق التى لعبت فى الموسم الحالى أو آخر دقيقة أكملها لاعبون تحت 21 سنة.



وفى هذا التقرير نستعرض أكثر الفريق مشاركة للاعبين تحت 21 سنة فى الدوريات الكبرى





الدورى الإنجليزى





يتصدر نادى نوريتش سيتى قائمة الأندية التى تعتمد على لاعبين تحت 21 سنة بنسبة 24.2%، متفوقا على نادى تشيلسى الذى جاء فى المرتبة الثانية بنسبة 23.3%، واحتل نادى آرسنال المعروفة بدفعه بالشباب المركز الثالث بنسبة 23.3%، متفوقا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بـ13.7، وجاء نادى ليفربول في المركز السابع بنسبة 9%، بينما غاب مانشستر سيتى عن القائمة.





الدورى الإسبانى





ويتصدر نادى ريال مدريد قائمة أندية الدورى الإسبانى اعتمادا على الشباب تحت 21 سنة بنسبة 13.1%، متفوقا على ريال سوسيداد صاحب الوصفة بنسبة 12.3%، فيما غاب نادى برشلونة وإشبيلية عن القائمة.





الدورى الإيطالى





تصدر نادى جنوة قائمة أكثر الأندية الإيطالية اعتمادا على اللاعبين الشباب تحت 21 سنة بنسبة 19.2%، متفوقا على نادى ميلان صاحب المركز الثانى برصيد 15.5%، فيما اختفى ناديا يوفنتوس وانتر من القائمة لاعتمادهما على اللاعبين الجاهزين والخبرة.





الدورى الفرنسى





فى الدورى الفرنسى يتصدر نادى ليل قائمة أكثر الأندية التى تعتمد على مشاركة الشباب تحت 21 عاما بنسبة 32.1%، متفوقا على نادى نيس الذى احتل المركز الثانى بنسبة 30.8%، فيما جاء نادى ليون فى المركز العاشر والأخير بنسبة 13.5%، بينما غاب كل من مارسيليا وباريس سان جيرمان عن القائمة، نظرا لاعتمادهما على جلب اللاعبين من الأندية.





الدورى الألمانى





اعتلى نادى بوروسيا قائمة أكثر الأندية فى الدورى الألمانى اعتمادا على المواهب الشاب تحت 21 سنة بنسبة 22.3%، متفوقا على نادى شالكه الذى حل فى المركز الثانى بنسبة 19.1%، فيما غاب بايرن ميونخ عن قائمة العشرة ليكون فى المركز الحادى عشر بنسبة 7.4%، لاعتماده على اللاعبين الجاهزين من الخارج.



