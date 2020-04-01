الموت يغيب أسطورة كرة القدم الجنوبية سعيد دعاله



توفي اليوم الأربعاء، بالعاصمة عدن أسطورة كرة القدم الجنوبية الكابتن سعيد دعاله، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويعد سعيد دعاله واحد من أفضل من أنجبتهم كرة القدم العدنية والجنوبية، حيث كانت بداياته مع نادي الحسيني مطلع الستينيات قبل أن ينتقل للعب في نادي هورسيد الصومالي، وبعدها الوحدة الإماراتي.

وحقق دعاله العديد من الإنجازات وأهمها تتويجه بلقب أفضل لاعب لمدة ثلاث مرات متلاحقة في غرب أفريقيا.

وخاض دعاله أبرز تجاربه الاحترافية مع نادي الزمالك المصري موسم “77 -78″، ومن ثم عاد إلى عدن وأنهى مشواره الكروي في نادي التلال منتصف الثمانينيات.

