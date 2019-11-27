المودع : اليمن تُكرِّم الإنفصاليين والجزائر تعاقبهم !!

│الخبر | خاص

سرد الكاتب والسياسي اليمني عبدالناصر المودع ، بعضا من الأسباب التي دُمرت بها اليمن منذُ أعوام ماضية.

وقال المودع في تغريدة له على “تويتر” : “الحكم بالسجن ٦ أشهر في الجزائر على أشخاص رفعوا العلم الأمازيغي إلى جانب العلم الوطني”.

وعلق المودع على اعتقال مواطن في يافع قام برفع العلم الوطني من قبل الذراع العسكرية للإنفصاليين.

وبين المودع” في يافع اليمنية قوات الأمن تعتقل مواطن رفع علم الجمهورية اليمنية التي ينتمي لها”.

وأوضح” عندما فرطنا بدولتنا وكرمنا الانفصاليين وسلمنا لهم السلطة فككوا الدولة ودمروها فلا داعي للتساؤل كيف دُمرت اليمن.

الحكم بالسجن ٦ أشهر في الجزائر على أشخاص رفعوا العلم الامازيغي إلى جانب العلم الوطني، في يافع اليمنية قوات الأمن تعتقل مواطن رفع علم الجمهورية اليمنية التي ينتمي لها. عندما فرطنا بدولتنا وكرمنا الانفصاليين وسلمنا لهم السلطة فككوا الدولة ودمروها، فلا داعي للتساؤل كيف دمرت #اليمن — عبدالناصر المودع (@Almuwadea) November 26, 2019

│المصدر – الخبر