الموعد النهائي لعودة الدوري الأسباني

هاي كورة_ قامت الكادينا كوبيه بنشر تفاصيل جديدة بشأن عودة الدوري الأسباني في حال نجاح العالم في التخلص من الكورونا

1_ استئناف الدوري في 28-21 من شهر يونيو هو الموعد النهائي لاستئناف البطولة بالنسبة لرابطة الدوري حيث ستحتاج روابط الدوريات و الإتحاد الأوروبي لتسعة أسابيع لإنهاء الدوري و دوري الأبطال و الدوري الأوروبي.

2_ في هذا السيناريو موسم 20/21 سيبدأ في منتصف شهر سبتمبر و البطولات الأوروبية للأندية ستبدأ في منتصف شهر أكتوبر.

3_أندية الليجا أكدت لنا أنه لا يستحق العناء إنقاذ هذا الموسم و من ثمّ التخلي عن الموسم القادم و في حال لم يتم التمكن من استئناف الدوري فالخيار الأكثر عدلا هو إلغاء الموسم لأن لعب 11 جولة متبقية في غضون شهر و بعد فترة التوقف مثل هذه، هي فكرة غير عملية.

4_ أيضا هذه الأندية أكدت أنّها ستكون ملزمة بأن تعمل على سيناريوهات أكثر تفاؤلا حيث عليها أن تكون جاهزة للعب حينما وزارة الصحة تسمح لذلك و لهذا اللعب في شهر يونيو أيضا هو أحد الخيارات

5_ السيناريوهات التي تتعامل معها رابطة الدوري لاستئناف بطولة الدوري هي هكذا: -السيناريو الأكثر تفائلا و هو استئناف البطولة في نهاية شهر مايو و إنهائها في 30 من شهر يونيو أو استئناف البطولة في 6 من شهر يونيو و إنهائها في 16 من شهر يوليو.

6_ السيناريو الأسوء هو استئناف البطولة في 28 من شهر يونيو و إنهائها في أول من أغسطس. أيضا البطولات الأوروبية للأندية سيتمّ استئنافها بعد نهاية الدوريات المحلية.