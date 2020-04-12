المونيتور: توجيهات الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين كـ ”سراب بقيعة”.. البهائيون أنموذجاً

قال تقرير لموقع المونيتور الأمريكي إن تصريحات قيادات جماعات الحوثي والمتعلقة بالعفو عن زعيم جماعة البهائيين في اليمن والإفراج عن كافة معتقلي الطائفة بالبهائية، ليست سوى أكذوبة، وأنها جاءت بغرض الاستهلاك الإعلامي فقط.

وأكد التقرير الذي ترجمه المشهد اليمني للعربية بأن الوضع لا يزال على حاله بالنسبة لمعتقلي الطائفة البهائية، حيث لا يزالون خلف قضبان السجن، بالرغم من صدور توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، قضت بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم.

وقال الموقع إن ممثليه في اليمن حاولوا قبل أيام زيارة زعيم البهائيين حامد حيدره في سجنه، ولكن جماعة الحوثي رفضت ذلك، متعللة بذرائع واهية، متسائلاً عن مدى جدية جماعة الحوثي في الإفراج عن البهائيين.

نص التقرير

في خطوة مفاجئة ، وجهت قيادة جماعة الحوثي بالإفراج عن جميع المعتقلين من الأقلية الدينية البهائية في اليمن في 25 مارس وأصدرت عفواً عن زعيمهم حامد بن حيدرة ، الذي حكم عليه بالإعدام.

وقال مهدي المشاط ، رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يقوده الحوثيون ، في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للحرب: “وجهنا بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين ونعلن سراح حامد بن حيدرة”.

مشدداً: “على السلطات المعنية أن تضع كل ذلك موضع التنفيذ”.

وكان جهاز الأمن القومي التابع لحكومة عبد ربه منصور هادي قد اعتقل حيدرة في 3 ديسمبر / كانون الأول 2013 ، واحتجزه في صنعاء بتهمة “تدمير الإسلام والدين”. في أكتوبر 2014 ، بعد أن استولى المتمردون الحوثيون على صنعاء ، تم نقله إلى السجن المركزي ، تحت سلطة دائرة الادعاء.

في 8 يناير 2015 ، كشف المسؤولون عن التهم الموجهة إليه ، بما في ذلك تهمة الردة ، واستخدام اسم زائف (اتهامه بأنه إيراني) ، وتحويل مناطق اليمن إلى وطن بهائي والتعاون مع إسرائيل.

وفي عام 2017 ، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن حيدرة. وقد أدين في يناير / كانون الثاني 2018 ، وأيدت محكمة حوثية في 22 مارس / آذار عقوبة الإعدام ضده.

وقالت هند الإرياني ، الصحفية والناشطة اليمنية في مجال حقوق الإنسان والمقيمة في السويد ، للمونيتور ، “لقد قام الحوثيون بخطوة صحيحة حينما أمروا بالإفراج عن البهائيين”. وأشارت إلى أن الحوثيين هم أقلية ، وأكدت أن الأقليات التي تتولى السلطة لا يجب أن تعامل الأقليات الأخرى بالطريقة التي عومل بها البهائيون.

قالت الأرياني إنها علمت عن البهائيين ومعاملتهم في عام 2000 ، وبعد ذلك بدأت في حملة لإطلاق سراحهم. تعتقد أنه من المهم دعم التنوع الموجود في اليمن.

وكانت آخر زيارة لزعيم البهائيين في سجنه في أواخر عام 2018م، ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأحد بزيارته.

وحاول ناشطون في حقوق الإنسان زيارة حيدرة قبل نحو شهر، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، حيث تعذر الحوثيون القائمون على السجن بتغيب المدير، وهو الوحيد المخول بإصدار تصاريح زيارة.

كما وصلت محاولات المونيتور لمقابلة حيدرة لطريق مسدود ، حيث تذرعت السلطات الحوثية والحراس بعدد من الأسباب ، بما في ذلك القيود المستجدة في السجون بسبب فيروس كورونا والحاجة إلى الحصول على تصاريح.

في غضون ذلك ، يبدو أن منظمة الجماعة البهائية الدولية وممثلي الجماعة البهائية يحاولون تجنّب الحديث بشكل عام عن وضع البهائيين في صنعاء، في محاولة لمتابعة إطلاق سراحهم وعدم إثارة غضب سلطات الحوثي.

ورفضت ديان علي ، ممثلة الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة ، التحدث إلى المونيتور ، لكنها قالت في 1 إبريل: “مر أسبوع منذ إعلان مهدي المشاط (عفواً) عن حامد بن حيدرة بالإضافة إلى الإفراج غير المشروط عن جميع البهائيين في السحون. لا يزال جميعهم مسجونين، ونتساءل: متى سيتم تنفيذ أمر الإفراج؟”.

ولا أحد يستطيع التكهن حول ما قد يتعرض له البهائيون بمجرد إطلاق سراحهم. وتقول هند الإرياني أنه بالسلام والدولة المستقرة فقط سيكون اليمنيون قادرين على ممارسة حرية التدين وإبداء الرأي والتمتع بحقوق الإنسان.