أخبار نادي برشلونة

الموهبة جون نيشيكاوا يستجيب لإمكانية انتقاله إلى برشلونة

17 يناير، 2020
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الموهبة جون نيشيكاوا يستجيب لإمكانية انتقاله إلى برشلونة
اللاعب الياباني الشاب جون نيشيكاوا

سبورت 360 – أوضح اللاعب الدولي الياباني الشاب جون نيشيكاوا اليوم الجمعة إنه سمع من خلال بعض الأصدقاء أن برشلونة مهتم بالتوقيع معه ، لكنه نفى وجود أي اتصال من العملاق الإسباني.

وأكد لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا والذي مثل اليابان في كأس العالم تحت سن 17 عاماً و 20 عاماً إن تركيزه الأساسي ينصب على اللعب وتحقيق مزيد من الألقاب مع نادي سيريزو أوساكا.

مشجعنو برشلونة

جون نيشيكاوا يشرح موقفه من الانتقال إلى نادي برشلونة

وقال نيشيكاوا في مقابلة مع صحيفة “يابان تايمز” اليوم الجمعة : “قرأت أخبار على هاتفي صباح أمس بشأن رغبة برشلونة بالتعاقد معي وأخبرني أصدقائي عنها أيضاً ، لكنني لم أكن أعتقد أن هناك شيء خاص”.

وأصر نيشيكاوا، الذي لن يصبح مؤهلاً للانتقال إلى الخارج حتى يبلغ الثامنة عشر من عمره في الشهر المقبل، إنه لا يفكر في الرحيل إلى مكان آخر واضاف : “أفكر فقط في كسب مكان منتظم واللعب مع سيريزو”.

ولدى سؤاله عما سيفعله إذا جاء عرض ملموس من جانب نادي برشلونة للحصول على خدماته خلال الفترة القليلة القادمة وأجاب : “في ذلك الوقت ، سأتخذ قراراً بناءً على ما أشعر به ، لكني الآن ألعب مع سيريزو أوساكا”.

مشجعنو برشلونة

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