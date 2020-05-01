كريتر سكاي

المياه لا تصل إلينا ومالكي الوايتات يرفضون انقاذنا

1 مايو، 2020
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كريتر سكاي/خاص

شكا مواطنون في مديرية القلوعة بعدن من عدم وصول المياه إلى منازلهم مشيرين إلى أن وايتات المياه لا تريد اسعافهم.
وقال مواطنون لكريتر سكاي: نحن أهالي القلوعة نعاني كثيرا بسبب عدم وصول المياه إلينا وعدم موافقة مالكي وايتات المياه باسعافنا بحجة ان القلوعة ضيقة.
واضافوا متسائلين: هل ندفن بالحياة في هذه المدينة؟
وناشد أهالي القلوعة مؤسسة المياه ومالكي الوايتات بأن ينقذوهم من هذا الوضع الكارثي التي حل بهم جراء انعدام المياه.
وتعاني معظم مديريات مدينة عدن من ضعف المياه وعدم وصلوها الامر الذي تسبب بمعاناة شديدة للمواطنين وسط إهمال الجهات المختصة بأبسط حقوق الاهالي.

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