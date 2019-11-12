الميسري: اصطفاف أبناء المهرة مثل سداً أمام انزلاق المحافظة نحو الفوضى

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري إن الاصطفاف والتلاحم ببن مؤسسات الدولة والمجتمع في محافظة المهرة (شرق اليمن) مثل سدا أمام انزلاق المحافظة للفوضى وجعلها ملاذ آمن للنازحين.

جاء ذلك خلال كلمة للميسري اليوم الثلاثاء، اثناء زياته برفقة وزير الدولة اللواء محمد عبدالله كده، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اليوم الثلاثاء، قيادة محور الغيضة، ومعسكر الشرطة العسكرية، للاطلاع على جاهزية الوحدات العسكرية.

وأكد وزير الداخلية أن القوات المسلحة والأمن أمام مسؤولية تاريخية للحفاظ على السيادة الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة.

ودعا أبناء المهرة إلى الاستمرار في الحفاظ على التلاحم والاصطفاف لمنع انزلاق المحافظة إلى أتون الصراعات.

كما دعا قيادة المحور ومنتسبيها إلى مزيدا من اليقظة الأمنية وتأدية المهام والأعمال المنوطة، مشيرا إلى أن الاشكاليات والصعوبات في طريقها للزوال.

وحيا قيادة محور الغيضة والوحدات العسكرية بالمهرة، على صمودها وثباتها في هذه المرحلة الحرجة التي يدفع اليمنيون فيها ثمنا باهظا، مؤكدا أن هذا الصمود يدل على أنه لازال لدينا جيش وطني نبني ونعول عليه في الدفاع على الوطن وسيادته.

كما زار الميسري، معسكر الشرطة العسكرية بالمهرة، للاطلاع على جاهزية القوات، مشيدا بصمودها وثباتها.

وشدد في كلمة توجيهية للجنود على اليقظة والحس والأمني، وممارسة المهام على الوجه المطلوب، مؤكدا أن القوات المسلحة والأمن هي صمام أمان الجمهورية.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ومعه وزير النقل صالح الجبواني وصلا المهرة الأسبوع الفائت في زيارة تفقدية شملت المحافظات المحررة.