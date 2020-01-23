الميسري : عزاؤنا ناقص إذا لم يجب التحالف عمن يشاركهم الأجواء اليمنية ومن الذي استهدف أبناءنا في مارب

│الخبر | متابعة خاصة

علق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على الجريمة الارهابية التي استهدفت قوات اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب وراح ضحيتها أكثر من 111 شهيد وعشرات الجرحى .

وقال وزير الداخلية أحمد الميسري في تصريح للجزيرة، إن الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيا فيما يحدث لرجالنا، مضيفاً أنهم يحتاجون لإجابة واضحة من التحالف السعودي الإماراتي عما حدث لأنهما من يملكان الأجواء .

واضاف الميسري أن :”عزاؤنا ناقص إذا لم يجب التحالف عمن يشاركهم الأجواء اليمنية وبالتالي من الذي استهدف أبناءنا”، مبيناً أنه :”يجب ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام مثلما مر استهداف الطيران الإماراتي لقواتنا في العلم”.

وحذر معالي الوزير أحمد الميسري من أن :”هناك محاولة للالتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض وتفسير بعض البنود تفسيرا مزاجيا”، مؤكداً أن :”المجلس الانتقالي أو ما تبقى من مشروع الإمارات بعدن يدرك أننا نستطيع دخولها وإنهاءه لولا الاتفاق”.

وبين الميسري أن الحكومة الشرعية لن تصبر طويلا على ما يحدث من تعطيل لبنود اتفاق الرياض، مبيناً أنهم لا يثقون بأحد وسيتعاملون مع الأشقاء السعوديين على أساس ما يلمسوه على الأرض.

واختتم الميسري تصريحاته بالقول :”على الأشقاء في السعودية ألا يسيروا في الطريق الذي سلكته الإمارات، لن نفرط في سيادة اليمن ولن نقبل إلا بعلاقة ندية وسوية مع السعودية”.