عدن 24

الميسري يسحب من البنك المركزي بالمهرة مبلغ 600 مليون ريال يمني” والسبب”

عدن 24 عدن 24 منذ 19 دقيقة
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عدن24 ـ متابعات
استمرارا لمسلسل العبث والنهب للمال العام لشراء الولاءات والتحريض ضد التحالف العربي.
أفاد مصدر موثوق عن سحب “الميسري” 600 مليون ريال يمنى من البنك المركزي اليمني ، لشراء ولاءات لمناوئة التحالف العربي في محافظة المهرة.
وقال المصدر إن الميسري المحسوب على حكومة الشرعية اليمنية دعم بما يسمى المجلس العام بقيادة ” الوكيل المقال علي سالم الحريزي المدعوم من دولة قطر بمبلغ مالي كبير جدا اثناء اجتماع سري جمع بينهما.
واضاف’ المصدر بأن  الوزير  الميسري أثناء  زيارته إلى المحور الشرقي في مدينة الغيضة وبعض المعسكرات داخل المحافظة كان يحرض على التحالف العربي ويفيد بأنه ليس تابع ولن ينفذ ما يملئ عليه من قبل التحالف.
وفي اجتماع دعا له الميسري في القصر الجمهوري بمدينة الغيضة نشب خلاف ومشاذات كلامية بين الوزير “الميسري” والاخواني بدر كلشات حول خلافات مالية وانشطة مشبوهة مكلف بها كل شخص منهما.
حيث طلب الميسري من بدر كلشات أن يصمت أو يغادر الاجتماع و فضل الإخواني “كلشات” الصمت بدلا عن المغادرة .
 
المصدرـ حضرموت21

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البنك المركزي الميسري بالمهرة ريال مبلغ مليون من والسبب يسحب يمني
عدن 24

عدن 24

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