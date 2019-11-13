الميسري يشيد بتلاحم أبناء المهرة ويدعوهم إلى النأي بالمحافظة عن الصراعات وتجنيبها العبث والفوضى

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري، أبناء محافظة المهرة ومكوناتها السياسية والاجتماعية والقبلية، إلى النأي بالمحافظة عن الصراعات والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به، وتجنبيها مظاهر العبث والفوضى.

جاء ذلك خلال كلمة للميسري في اللقاء الموسع الذي عقد برعاية فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، بمدينة الغيضة اليوم الآربعاء، مع الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية والأعيان، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، والوكيل المساعد زين العابدين خودم، ومدير شرطة المهرة العميد مفتي صمودة، وعدد من المسؤولين والقيادات.

وحيا الوزير الميسري، التلاحم والتكاتف بين أبناء المهرة سلطة ومؤسسات حكومية خدمية وعسكرية وأمنية، ومكونات سياسية واجتماعية وقبلية، والذي أسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأشار وزير الداخلية الميسري إلى أن محافظة المهرة ضربت أروع نموذج في الإخاء والتعايش تحت سقف القانون دون فرز اللكنات واللهجات، لافتا إلى أن التعايش المشترك بالمهرة جعلها حاضنة لكل أبناء اليمن.

وأكد نائب رئيس الوزراء الميسري بأنه لا يوجد لدينا اليوم خيار إلا التمسك بما تبقى من كرامة وسيادة وطننا، مشددا على ممارسة السلطة ومؤسسات الدولة مهامها ودورها وعدم تجاوزها والقفز عنها.

وحث الوزير الميسري أبناء المهرة إلى رفع راية واحدة عنوانها “المهرة فوق الجميع” لتجنيبها العبث والفوضى والصراعات التي تعاني منها بعض المحافظات.

وبين الميسري إلى أن أبناء المهرة بتلاحمهم مع مؤسسات الدولة بالرغم من ظروف الحرب، إلا أنهم استطاعوا الحفاظ المحافظة ويجنيبوها أي فوضى ومشاكل.

وأوضح أن المهرة قدمت نموذج للمجتمع الفاعل والحي، وفتحت ذراعيها لكل أبناء الوطن من النازحين واستقبلتهم وعاشوا فيها مطمئنين مستقرين، وكانت المحافظة الشريان والمنفذ لأبناء الوطن للخارج.

وأعرب ناىب رئيس الوزراء وزير الداخلية الميسري عن أمله في أن يرى اتفاق الرياض النور على الأرض لتفعيل واستعادة مؤسسات الدولة والقيام بمسؤوليتها في توفير الخدمات والأمن.

وكان الأمين العام للمجلس المحلي، سالم نيمر، افتتح اللقاء بالترحيب بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، متمنيا أن تنال المهرة حيزا كبير من الاهتمام وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي في يتعلق بالمشاريع في المجال التنموي والاقتصادي والأمني.

وخلال اللقاء استمع الميسري، إلى مداخلات من المشايخ والوجهاء والقيادات السياسية، أكدت على ضرورة إيلاء المحافظة مزيدا من الرعاية في كافة المجالات لتحسين البنية التحتية ومستوى الخدمات.