الميسري يعلن تمرده رسميا على رئيس الحكومة اليمنية ويهدد باقالته

اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني احمد الميسري تمرده بشكل رسمي على رئيس الوزراء معين عبدالملك، مهددا باقالته.

جاء ذلك عبر رسالة صوتية للميسري من مقر اقامته بالقاهرة من خلال تطبيق واتس اب وعممها مدير مكتبه الاعلامي على الجروبات.

واكد الميسري صحة رسالة سربها مكتبه في وقت سابق الاربعاء ذيلت باسماء 11 وزير اخرين، دعوا فيها الرئيس هادي الى اقالة معين عبدالملك.

وقال الميسري: “ليس من حق أي مصدر حكومي أن يتحدث باسم الحكومة على الإطلاق. بإمكانه أن يتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء وهذا حقه، لأن مايتم على طاولة مجلس الوزراء هو الذي يجب التحدث به، وما عداه يعتبر تلفيقا وكذبا ولا يمثلنا”.

وفي رسالة الميسري”الواتسية” اعلن تمرده علنيا على رئيس الحكومة التي هو عضو فيها حيث قال : ”لم يعد بالإمكان العمل كطاقم واحد على الإطلاق، في ظل وجود شخص معين عبدالملك، نحن بحاجة إلى رئيس وزراء يلم الناس في وعاء واحد“.

وحتى الان لم يتم التأكد من كل وزير ذكر اسمه في تلك الوثيقة الخالية من اي توقيعات او ختومات، الا انه وفي نفس الوقت لم يخرج اي من هؤلاء الوزراء بنفي حتى اللحظة.

وكانت الحكومة اليمنية نشرت في وكالة الانباء سبأ نفي لصحة هذه الوثيقة واكدت انها تلفيقات ومحاولة لشق صف الحكومة التي تعصف بها خلافات حادة منذ مدة بسبب تمرد بعض اعضاءها على اهداف الشرعية والتحالف.