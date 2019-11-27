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الميسري يلتقي سفيرة مملكة هولندا لدي اليمن

ابابيل نت ابابيل نت منذ 12 دقيقة
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واصل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري لقاءاته الدبلوماسية والسياسية اليوم في مقر السفارة اليمنية في العاصمة العمانية مسقط مع سفيرة مملكة هولندا لدى بلادنا السيدة أرما ماري فان،

حيث قدّم الوزير أحمد الميسري شكره للسيدة أرما على الادوار التنموية التي تقوم بها هولندا في تأهيل مؤسسات الدولة ودعمها

ومن جانبها أكدت السيدة أرما فان على إستعداد بلادها التام لتقديم المشاريع التي من شأنها تمكين وتطوير أجهزة الدولة المختلفة في اليمن،

وأشارات في حديثها أنه هدفهم من هذه المساعدات إنساني وأنه لاتوجد لديهم أي أجندات أو مطامع في اليمن، بل هدفهم الرئيسي مساعدة الشعب اليمني وأجهزة الدولة اليمنية.

حضر اللقاء سكرتير أول في السفارة الهولندي لدى اليمن السيد ديورون.

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الميسري اليمن سفيرة لدي مملكة هولندا يلتقي
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