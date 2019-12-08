التغيير نت

الميلشيا الحوثي تؤكد أنها لن تتردّد في ضربها متى ما قرّرت

8 ديسمبر، 2019
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أطلقت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مساء اليوم السبت تهديدات وصفتها بالاستراتيجية. 

ونقلت وسائل إعلام الميلشيا الحوثية عن قياداتها أنها” استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهّلُها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات ما أسمته بالعدو.

 

وأضافت الميلشيا الحوثية أنها لن نتردّد في ضربها متى ما قرّرت”.

 

وزعمت الميلشيا أن صناعاتها تسابق الزمن بمستوى ينافس الدول التي سبقت في هذا المجال بعشرات السنين”.

 

ووجهت الميلشيا الحوثية تحذيرات لدولة الإمارات, مضيفة بالقول آنه لا زال وعيدنا للإمارات قائماً وكل تحركاتها مرصودة عن كثب بحسب ما الميلشيا الحوثية.

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