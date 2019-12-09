الميليشيات الحوثية تعترف بمصرع قيادي كبير لها في الحدود مع السعودية

اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل أحد قادتها العسكريين في جهة الحدود مع السعودية.

وأعلنت قوات حرس الحدود التابعة للمليشيا في بيان نعي، أن العميد: ناشر علي محمد الكريدي (أبومازن) أركان حرب اللواء (103)، قتل في جبهات الحدود الشمالية، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تورد المليشيا تأريخ مقتل “الكريدي” الذي ينتمي إلى مديرية حيدان بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيس.

وتدور مواجهات عسكرية على الحدود اليمنية السعودية على مدى أعوام، بين قوات الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى يسقط فيها عشرات القتلى من صفوف الحوثيين وفق بيانات الجيش.