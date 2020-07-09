الميليشيا تنهب رواتب المسنين و المتقاعدين من صندوق النظافة في محافظة إب

أقدمت ميليشيا الحوثي على نهب رواتب كبار السن والمرضى العاملين في صندوق النظافة والتحسين في محافظة إب.

وكشفت مصادر مطلعة عن قرار من مدير الصندوق “طارق الوصابي” المعين في منصبه من قبل المليشيا، بإيقاف صرف رواتب المتقاعدين وأصحاب إصابات العمل الشديدة.

ووصف نشطاء قرار الوصابي بأنه خطوة غير إنسانية، مشيرين إلى أن تلك الرواتب بسيطة ولا تتجاوز (20) ألف ريال، بينما يتقاضى المسؤولون في الصندوق ومن يقف خلفهم مبالغ كبيرة جدا من إيراداته.

ويمارس القيادي الحوثي “الوصابي” فساد مالي وإداري لم تشهده محافظة إب، ويعبث بإيرادات صندوق النظافة، والذي يعد من أكبر وأهم المؤسسات الايرادية بمحافظة إب، في الوقت الذي يتعرض عمال النظافة لعمليات استقطاعات لمرتباتهم التي تصل في أقصى حدودها إلى 26 ألف ريال.