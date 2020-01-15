المُستشار العمادي يلتقي بمدير الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع عدن بمكتبه

بتكليف من مُدير عام مُديرية المُسيمير الشيخ حاميم محمد سعيد الحوشبي قام صباح امس المًستشار عبد الغفور محمد علي العمادي مُدير إدارة التربية والتعليم بمُديرية المُسيمير محافظة لحج بزيارة لمُديرالصندوق الإجتماعي للتنمية فرع عدن المهندس غازي احمد علي في مكتبه بعدن.

حيث ناقش الطرفين جُملة من القضايا التي تهم المديرية واحتياجاتاها من التدخلات التنموية وفق خُطة عمل الصندوق الحالية لعام 2020 والتي ستتم عبر المحافظة لحج ومكتب التخطيط والتعاون الدولي وإشراف قيادة المحافظة بحسب خُطة المُديرية حيث ستكوّن التدخلات في عِدة قِطاعات مِنها قطاع التعليم والصحه والنقد مقابل العمل والحِماية الإجتماعية.

وفي اللقاء شكر المُستشار العمادي قيادة الصندوق الإجتماعي للتنمية ممثلة بالمدير العام المهندس غازي احمد علي ومايوليّه الصندوق من إهتمام لمحافظة لحج المنكوبه جراء الحرب التي تسببت بتخريب وتدمير بُنيتها التحتية في كُل المجالات.

ورحب العمادي بتدخل الصندوق الإجتماعي للتنمية في مُديرية المُسيمير لحج التي عانت ومازالت تُعاني كارثة الحرب وتبعاته باعتبارها كانت ساحة حرب دُمِرت فيها البُنيه التحتيه بالمُديرية كشبكة الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والرياضه وفاقمت من المعاناه والفقر في كُل مراكز المُديرية التي بحاجة ماسة لتدخل طارئ وخُطة للتعافي من جميع الصدمات التي تعرض لها مُجتمعها الصغير والكبير والنساء والأطفال وكِبار السِن وذوي الإحتياجات الخاصه والفُقراء وغيرّهم وزيادة نسبة البطالة فيها جراء توقف التوظيف في السلك المدني واهمه قطاع التعليم الذي يُعاني مُنتسِبوّه كُل صنوف الحِرمان.

ودعا العمادي جهات الإختصاص ممثلة بالحكومة والمنظمات الداعِمه وفي مقدمتها الصندوق الإجتماعي للتنمية لسرعة التعاقد مع مُعلميّن من الخريجيّن والخريجات اسوة ببقية المُديريات التي تدخّل فيها الصندوق بعقوّد عمل النقد مقابل الخِدمة الإجتماعية في مجال التعليم بالتدخل لإنتشاله مما هو فيه جراء توقف التوظيف منذ عشر سنوات وكذا التقاعد المُستمِر والوفيات والتدهور المعيشي الذي يُعاني مِنه مُنتسبي القطاع التعليمي بسبب تدهور قيمة العُملة وإنعكاس ذلك سِلباً على دخلهم ومعيشتهم كُل تلك الأسباب التي ادت لحدوث فجوة تعليمية حذر مِنها كُل القيادات المسؤولة بالمحافظة ومِنها مكتب التربيةوالتعليم ان لم يتم عمل حلول ناجعة وسريعة من الحكومة والمنظمات والجِهات الداعِمة لأهم قِطاع تنموي يعتبر ركيزة تقدم ورُقي وتطور اي مُجتمع بشرياً وتنموياً قبل كُل شيء حيث بالعقول الواعيه والمُتعلِمة تُدرء الفِتن وتُحل المشاكل وتزدهر الأوطان ويُعمق الترابُط المُجتمعي ويُقضى على الفيروسات الهدامة التي تنخر في جسد المُجتمع و الوطن جراء الجِهل والفقر واثارهما.

من جهته وعد المهندس غازي احمد علي مُدير الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع عدن بجعل المُديرية في اجندة تدخلات الصندوق للمرحلة القادمة ان شاء الله مثلها كبقية مُديريات المُحافظة بالتنسيق مع جهات الإختصاص فيها، شاكِراً قيادتي السُلطة المحلية بالمحافظة والمديرية لدعمها وتشجيعها للكادر الشبابي المؤهل والنِشط مثل الشاب الخلوق المُستشار عبدالغفور العمادي مُدير التربية والتعليم بالمُديرية الذي جعل مُديريته من اولى المديريات النشطة والفاعلة ليس في مجال مهامه وانما في المجالات الأُخرى ومن هذه الفِئه اي الشبابية والمؤهله والتي تحمل الخير والحُب للوطن بِها يُبنى ويُرقئ ونرتاح بأنه لدينا جيل شبابي مؤهل وكفؤ يحمل هم وطن في ظل وضع صعب وإستثنائي تمر به البلد وبحاجة لتظافر جهود الجميع لأجل تجاوزه للبِناء والتنمية بإذن الله.

وكان المُستشار عبدالغفور العمادي قد التقى بالأُستاذه هيفاء الأصبحي ضابِطة برنامج الحِماية الإجتماعية في مكتبها بالصندوق الإجتماعي فرع عدن وناقش معها حول تدخل البرنامج خلال الايام القادمة لعمل دوره للمثقفات المُجتمعيات الصحيات وفق ضوابط خاصه بالبرنامج بحسب توجهه البرنامج بالمُديرية حيث ستكون مُدة الدورة اثناء عشر يوم تقريباً ستتلقى المُشاركات فيها مفاهيم في مجال تعليم الفتاه والصحة والمُجتمع ..

*من محمد عقابي