النائب الربيد يتفقد عدد من المجمعات الصحية في عدد من المديريات

تفقد نائب مدير عام مكتب الصحة مشرف الرعاية الصحية بالمحافظة الدكتور محمد الربيد مركز الطوارئ بالمحافظة والرعاية الصحية و عدد من المجمعات الصحية بعدد من المديريات بغرض الاطلاع على جاهزية المجمعات والاطقم الصحية في تلك المجمعات ..

وخلال الزيارة اطلع النائب الربيد على الآلية التي تعمل بها تلك المجمعات والرعاية الصحية والطبية التي تقدها للمواطنين ..

وأشاد الربيد بالمستوى العالي من الخدمات التي تقدمها تلك المجمعات خاصة بعد الدورات التدريبية التي تلقاها الكادر الطبي والتمريضي في تلك المجمعات في مختلف المجالات ..

ودعا الربيد قيادة تلك المجمعات الصحية إلى العمل بالالية التي تضمن معها تقديم رعاية طبية أفضل للمرضى .