عدن الغد

النائب الربيد يتفقد عدد من المجمعات الصحية في عدد من المديريات 

23 أبريل، 2020
0
النائب الربيد يتفقد عدد من المجمعات الصحية في عدد من المديريات 

تفقد نائب مدير عام مكتب الصحة مشرف الرعاية الصحية بالمحافظة الدكتور محمد الربيد مركز الطوارئ بالمحافظة والرعاية الصحية و عدد من المجمعات الصحية بعدد من المديريات بغرض الاطلاع على جاهزية المجمعات والاطقم الصحية في تلك المجمعات ..
وخلال الزيارة اطلع النائب الربيد على الآلية التي تعمل بها تلك المجمعات والرعاية الصحية والطبية التي تقدها للمواطنين ..
وأشاد الربيد بالمستوى العالي من الخدمات التي تقدمها تلك المجمعات خاصة بعد الدورات التدريبية التي تلقاها الكادر الطبي والتمريضي في تلك المجمعات في مختلف المجالات ..
ودعا الربيد قيادة تلك المجمعات الصحية إلى العمل بالالية التي تضمن معها تقديم رعاية طبية أفضل للمرضى .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الربيد الصحية المجمعات المديريات النائب عدد في من يتفقد

إقرا أيضا

Photo of بالحكمة الحضرمية تنهي قضية الجيش وآل حريز بني مرة بوادي حضرموت بالصلح العام

بالحكمة الحضرمية تنهي قضية الجيش وآل حريز بني مرة بوادي حضرموت بالصلح العام

23 أبريل، 2020
Photo of محافظ لحج ” تُركي ” يتفقَّد منازل المواطنين المتضرِّرة بالحَوطَة . . و يفتتح مشروعَي مدرسة ” الوَلِيد ” و طريق ” العَسَّالِي ــ عُبَر الأُسلُوم “

محافظ لحج ” تُركي ” يتفقَّد منازل المواطنين المتضرِّرة بالحَوطَة . . و يفتتح مشروعَي مدرسة ” الوَلِيد ” و طريق ” العَسَّالِي ــ عُبَر الأُسلُوم “

23 أبريل، 2020
Photo of محافظ أبين يتفقد سير الدورة التدريبية لفرق الإستجابة السريعة بالمديريات في مجال الترصد الوبائي والجائحة كورونا

محافظ أبين يتفقد سير الدورة التدريبية لفرق الإستجابة السريعة بالمديريات في مجال الترصد الوبائي والجائحة كورونا

23 أبريل، 2020
Photo of عدن : انعقاد الدورة الانتخابیة للمؤتمر الوطنی لشعب الجنوب بمدیریة الشیخ عثمان

عدن : انعقاد الدورة الانتخابیة للمؤتمر الوطنی لشعب الجنوب بمدیریة الشیخ عثمان

23 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق