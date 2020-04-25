النائب العام يدعو المحافظ بن عديو مراعاة قانون الاستملاك وحصول ملاك على تعويض عادل

دعا النائب العام بالجمهورية الدكتور/ احمد علي الاعوش ، محمد صالح بن عديو محافظ محافظة شبوة ان الاولى الوقوف على الاتفاق المبرم بين ال معيض والسلطة المحلية السابقة بالمحافظة وفي حالة الاحتياج للعقار لمنفعة عامة يراعى قانون الاستملاك وحصول الملاك على تعويض عادل.

جاء ذلك في توجيهات صدرت بتاريخ 2020/4/22م من قبل الدكتور/ احمد علي الاعوش النائب العام بالجمهورية الى الاخ/ محمد صالح بن عديو محافظ محافظه شبوة طالبه فيها بالاطلاع على شكوى الشاكي المرفوعة اليه والاولى الوقوف على الاتفاق بين المالك والسلطة المحلية السابقة وحالة الاحتياج لعقار لمنفعة عامه يراعئ قانون الاستملاك وحصول الملاك على تعويض عادل .

وياتي ذلك على اثر تلقي النائب العام بالجمهورية شكوى من احمد سعيد حقروص يوم الاربعاء 2020/4/20 ، يشكوى فيها من قيام محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو بانتهاك املاكهم الخاصة وقيامه بانشاء حديقة في مساقي ارضهم وحرم مرور انبوب النفط في مخالفة لشروط الاتفاقية المبرمة بيننا والسلطات المختصه في عام 2004م والذي ينص على ان تبقى هذه مساحه الارض على ماهي عليه مساقي ومجرى مياة لارض ال معيض وحرم انبوب النفط ويمنع البناء فيها او صرف اراضي فيها لكن بن عديو خالف الاتفاق وخرقه ويبني حديقه فوق انبوب نفط بقوة السلطه وبخلاف الاتفاق المذكور ويهدف من خلال ذلك الى نهب الارض وحرمان الملاك منها باسم المصلحة العامة علمآ ان الدوله قد اقامت العديد من المشاريع العامه في املاكهم بدون تعويض كما اقامت مخططين في ارضهم هي (512 – 611) وصرفت فيها (3000) ارضيه وصرفت لهم تعويض منها (120) ارضية فقط مما اعتبره إل معيض ظلم كبير

مع العلم ان كل المحافظين السابقين لم يخالفوا الاتفاق والتزموا به الا بن عديو خالفه وخرقه وهو ما الحق بنا الضرر ودفع بهم اللجوء الئ النائب العام بالجمهوريه لانصافهم منه .

الجدير بالذكر ان نيابه الاموال العامه بمحافظه شبوة كانت قد اصدرت اوامر بايقاف العمل الذي يتعارض مع الاتفاقيه المبرمه بين المالك والسلطه الا ان السلطه المحليه بالمحافظه رفضت الاستجابه لذلك وواصلت العمل بالقوة ضاربه بتوجيهات نيابه الاموال العامه بالمحافظه عرض الحائط وهو مادفعنا الئ اللجوئ الئ معالي النائب العام لانصافنا وحل مشكله استمرار العمل في ارضنا بالقوة دون توقف وبدون وجه حق والذي بدورة اصدر النائب العام بالجمهوريه مشكورآ توجيهاته الئ محافظ محافظه شبوة في محاوله منه لوضع حد لمخالفه محمد صالح بن عديو محافظ شبوة للاتفاق المبرم بيننا والسلطه المحليه في عام 2004م واحقاق الحق .