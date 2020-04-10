عدن الغد

الناطق الرسمي لقوات الحزام الأمني بالصبيحة يتفقد قطاع طور الباحة ويشيد بدور قائد القطاع

11 أبريل، 2020
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الناطق الرسمي لقوات الحزام الأمني بالصبيحة يتفقد قطاع طور الباحة ويشيد بدور قائد القطاع

في إطار الزيارات الميدانية والتفقد المستمر لقطاعات الحزام الأمني قام ظهر اليوم الجمعة الناطق الرسمي لقوات حزام الصبيحة عضو انتقالي لحج أ.ابراهيم العطري ومعه كلاً من رئيس انتقالي مركز الشهر الشيخ حميد محمددرويش ومساعد نقطة المنصة فيصل غانم العطري بزيارة تفقدية لقطاع طورالباحة”
حيث أشاد الناطق الرسمي والوفد المرافق له بالدور الإيجابي الكبير الذي لعبه قائد قطاع طورالباحة”
مشيرا : أن قيادة اللواء ممثله بالقائد العام وضاح عمر سعيد الصبيحي تثمن عاليا جهود قادة القطاعات وتقيم دورههما المحوري المتمثل بحفظ الأمن والاستقرار وضمان التنمية”
من جانبهما أعرب القائد عبده هواش العطري والضابط علي عبدالله صالح عن جزيل شكرهما وتقديرها للناطق الرسمي والوفد المرافق على الزيارة”
موكدين بأن القطاع في يقظة مستمرة وعلى اهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

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