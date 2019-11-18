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الناطق الرسمي لقوات "طارق صالح" يعلق على اختطاف الحوثيين لسفينة كورية

ابابيل نت ابابيل نت منذ 4 دقائق
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علق ناطق المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، العميد صادق دويد على اختطاف مليشيا الحوثي ناقلة نفط، اليوم الإثنين، بقوله إنها ” تحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني”.

وأكد في تغريدة على ” تويتر” هذا المساء، أن ” قرصنة المليشيا الحوثية لقاطرة بحرية في عرض البحر الأحمر تحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني”.

وأضاف العميد دويد أن اختطاف الناقلة “امتداد لعمليات خطف ومهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز والخليج العربي”، في إشارة منه إلى اختطاف الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية، وتدبيره عمليات استهداف لناقلات من جنسيات مختلفة على شواطئ الخليج العربي الأشهر السابقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الداعم لليمن، العقيد تركي المالكي صرح اليوم ” أنه عند الساعة (58 : 22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”.

وأوضح العقيد المالكي أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.

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