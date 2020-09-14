نخبة حضرموت

الناطق الرسمي لمكتب الصحة بوادي حضرموت يصدر البيان التوضيحي رقم مائة و ثمانية وعشرون الخاص بفيروس كورونا ⋆

14 سبتمبر، 2020
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سيئون ( نخبة حضرموت ) إعلام المكتب

أصدر الناطق الرسمي لمكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت بيانه التوضيحي رقم 128 والخاص بالإحصائيات المرتبطة بفايروس كوفيد-19 ليوم الاثنين بتاريخ 14/ 9/ 2020م.
لم يتم فحص أي عينات لحالات مشتبهه اليوم
اجمالي الحالات المؤكدة 414 حالة منها 298 حالة شفاء و 109 حالة وفاه وبقية الحالات تفاصيلها على النحو التالي
قسم العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن و فيه 4 حالات وهي
حالة رقم 410 من ارياف سيؤن على الاكسجين
حالة رقم 414 من عمد على الاكسجين
حالة مشخصة سريريا على الاكسجين
حالة دخول جديدة مشخصة سريريا على الاكسجين

قسم العزل العلاجي بمستشفى الحياة العام بمديرية القطن لا توجد به حالات اليوم
اجمالي الحالات النشطة تحت العلاج بالاقسام و المنزل 7 حالات ونتمنى للجميع الشفاء العاجل بإذن الله
نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل وغسل الايدي
توزيع الحالات المؤكدة تراكميا على المديريات على النحو التالي:
تريم 83 ، سيؤن 133 ، القطن 104 ، شبام 39 ، ساه 12 ، وادي العين وحورة 27 ، السوم 3 ، حريضة 5 ، عمد 5 ، العبر 2 ، رخية 1
توزيع المخالطين على المديريات على النحو التالي:
اجمالي المخالطين تحت المتابعة 39 مخالط. تم الاتصال تليفونياً بجميع المخالطين و هم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات او اعراض حتى الساعة السابعة والنصف يوم الاثنين تاريخ 14/9/2020 وموزعين على النحو التالي:
مديرية سيؤن 17 مخالط و مديرية ساه 10 مخالطين ومديرية عمد 12 مخالط.
مكتب الصحة العامة والسكان حضرموت الوادي والصحراء يشكر كل من آثر سلامته وسلامة احبابه وحصر حضور فرحته على عدد قليل من عائلته واخذ بالتدابير الاحترازية والوقائية ومن كتم حزنه وتقبل التعازي في من يحب عبر الهاتف منعاً للتجمعات.
وفي الأخير نتمنى الصحة والعافية للجميع ونسال الله ان يذهب عنا الوباء والبلاء وان يحفظ حضرموت خاصة واليمن عامة

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