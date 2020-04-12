الناطق العسكري الليبي يكشف عن ما تنفقه تركيا لحزب الاصلاح في اليمن

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية في مؤتمر صحفي الاحد عن معلومات وصفها بالخطيرة عن ما تنفقه تركيا لحزب الاصلاح الاخواني في اليمن.

وقال الناطق في تسجيل مرئي لوقائع المؤتمر الصحفي ان تركيا تعد مجندين سوريين للذهاب بهم لمساعدة حزب الاصلاح الاخواني في اليمن والمرتب المعروض لكل فرد منهم خمسة الاف دولار وثمانمائة وخمسين ليرة عند دخول الاراضي التركية.

واوضح الناطق ان هذه الاغراءات التي تقدمها تركيا في سياق ايجاد منفذ لها في البحر الاحمر وتهديد الملاحة البحرية في هذه المنطقة.