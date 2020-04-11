الناطق العسكري للحوثيين يدلي بتصريح جديد حول معارك الجوف ومأرب

صرح الناطق العسكري لميليشيا الحوثي يحيى سريع اليوم حول المعارك في محافظتي الجوف ومأرب اليوم السبت.

وقال سريع أن ميليشياته تصدت لزحفين على مواقعها في مديرية خب والشعف بالجوف وصرواح بمأرب معلنا تكبيد الجيش الوطني خسائر فادحة.

ويأتي هذا التصريح الكاذب في إطار رفع معنويات أفراد الميليشيا الحوثية في محاولة للزج بأكبر عدد منهم في معارك قادمة.

وعلى غير العادة فإن تصريح سريع يدل على انهيار تام في صفوف الميليشيا التي انتهجت إظهار الأرقام والصور لمعاركها في حين لم يظهر سريع شيء غير تصريح فضفاض يرفع به معنويات ميليشياته.

وجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الجوف ومأرب حيث سقط العشرات من أفرادها قتلى وجرحى فيما وقع أخرون في قبضة الجيش الوطني أسرى بينهم قيادي كبير.

كما تكبدت الميليشيا خسائر فادحة وكبيرة في محافظتي صعدة والبيضاء خلال محاولات تسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح وأسير.