الناطق باسم الانتقالي ونائب رئيس الدائرة الإعلامية يزوران محطة الحسوة

قاما الإخوة نزار هيثم الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي منصور زيد نائب رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس و الاخ محمد العبادي صباح اليوم بزيارة تفقديه لمحطة الحسوه للاطلاع على سير العمل و الوقوف على المشاكل الي حالت دون دخول المحطة طاقتها القصوى.

وقد استمعا الى شرح مفصل من قبل المهندس جمال بن شجاع مدير المحطة عن وضعه المحطة.

حيت اكد أن المهندس بن شجاع الى أن اعمال الصيانة للتوربين السادس على وشك الانتهاء ويتوقع دخوله نهاية الأسبوع الجاري و بقوه ٤٠ ميجاوات بعد أن تم إجراء صيانة له من قبل طاقم الصيانة اليمني و أشار مدير المحطة لى أن الشركة الأوكرانية.

المنفذة لعمليه التأهيل عملت بظروف استثنائية بالوقت التي رفضت كافه الشركات من الرد على خطابات التأهيل منوها الى عدم حصول الشركة الأوكرانية على مستحقاتها المالية جعلها تعاني ظروف مأساويه و اتر على عدم استكمال التأهيل خاصه للتوربين الثابت.

والتي يتبقى لها قرابة ١٥في المئه من تأهيله مما أحرم الشبكة قرابه2 زمن5ميجاوات مضيفا القول أن عمليه التأهيل لعبت دور أساسي في رفع كفاءة المحطة و اعاده إنتاجيه الغلايات الآلي وضعها الأولى و كدا التوربين وان فارق الوقود بين قبل التأهيل و بعد التأهيل وفر ما يؤازي قيمه عقد التأهيل وهدا بحد ذاته انجاز لافتا الى أن من الضروري أضافه غلاية للحفاظ على استقرار التوليد .

من جانبهم أعربا الاخوه نزار هيثم الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي و منصور زيد عن ارتياحهما لما شاهدوه من اعمال صيانة والتي ينفذها الطاقم اليمني للتوربين الصيني و بتلك الظروف شديدة الحرارة مؤكدين وقوف المجلس الانتقالي خلف المحطة و عمالها و الحفاظ عليها كمنجز تحقق لشعب الجنوب.

حضر اللقاء المهندس سمير سالم عوض نائب مدير عام التوليد و المهندس غسان فؤاد مدار أداره الصيانة بمحطة الحسوه و المهندس فتحي علي عبده مدير أداره التشغيل و المهندس عبدالرحمن محمد صالح مستشار مدير عام المحطة.

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