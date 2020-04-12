النخبة الحضرمية تحبط عملية تهريب كبيرة من القات لمدينة الشحر

الشحر ( المندب نيوز ) خاص

تمكنت قوات النخبة الحضرمية مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم وبتنسيق مشترك بين قوة حماية الشركات وأمن مديرية العليب من إلقاء القبض على سيارة تحمل على متنها كمية كبيرة من شجرة القات المهرب بطرق مختلفة.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات النخبة الحضرمية تنفيذا لقرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني القاضي بعدم دخول وبيع آفة القات للمحافظة .

واستخدم مهربي شجرة القات عدة طرق وأساليب تم إفشالها من قبل أبطال قوات المنطقة العسكرية الثانية وعجزت كل الحيل التي يستخدمونها في التهريب و إستماتتهم في إدخالها في خرق واضح لقرار السلطة المحلية .

وأكد مصدر أمني أنه مهما أستخدم المهربون من أساليب وطرق مختلفة في التهريب فإن رجالنا لهم بالمرصاد في كل وادي دون إستهانة في تطبيق قرار قيادتنا العسكرية والمدنية منوهاً في الوقت نفسه إلى ان العقوبات سوف تكون شديدة في قادم الأيام على المخالفين .

الجدير بالذكر أنه وبعد صدور القرار بمنع دخول وبيع القات عبّر الكثير من المتعاطين عن تأييدهم المطلق للقرار بعد إحساسهم بمدى ما أقترفوه بحق أنفسهم وأهلم مطالبين بضورة تشديد العقوبات على المخالفين لقرار المنع .