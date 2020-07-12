النسي: الخلاص من الوحدة واجب مقدس

أكد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم، أن الموت أفضل من البقاء تحت ظل ما تسمى بالوحدة اليمنية والتي تكرس للمزيد من المعاناة والقهر، مؤكدًا أن الخلاص منها واجب مقدس.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “كل يوم يمر على الجنوبيين تحت سقف الوحدة هو تكريس للمزيد من المعاناة والقهر والخلاص منها واجب مقدس”.

وأضاف: “الموت أفضل من وحدة ينادي لها مجموعة من اللصوص الكاذبين باسم الدين والوطن من الزنداني إلى صعتر والحزمي والعمراني وسميع وكرمان وجباري وهي عينة لقطيع من اللصوص يصعب التعايش معها”.