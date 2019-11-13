المشهد العربي

النسي: القضية الجنوبية هي المفتاح لحل كل الأزمات

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 10 دقائق
0 أقل من دقيقة

أكد الناشط السياسي، العميد خالد النسي، أن القضية الجنوبية هي المفتاح لحل كل القضايا.

وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏مشكلتنا اليوم هي القضية الجنوبية وهي المفتاح لحل كل القضايا فيجب أن نحلها الحل الذي يرتضيه الجنوبيين وهو فك الارتباط”.

وأضاف: “لم يعد هناك أي مجال لاستمرار وحدة مبنية على عدم الثقة، فحتى بعد إن قبل الجنوبيين باتفاق الرياض احتراماً للتحالف مازالت المؤمرات مستمره ضد الجنوبيين من قوى الشمال”

الوسوم
الأزمات الجنوبية القضية المفتاح النسي كل لحل هي

مقالات ذات صلة

Photo of انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. وإمطار خفيفة بأجزاء من حضرموت

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. وإمطار خفيفة بأجزاء من حضرموت

منذ 27 دقيقة
Photo of اليافعي يوجه هذه الدعوة إلى رواد تويتر من أبناء الجنوب

اليافعي يوجه هذه الدعوة إلى رواد تويتر من أبناء الجنوب

منذ 45 دقيقة
Photo of مليشيا الحوثي تلاحق التجار الذين فصلوا إضاءة زينة المولد

مليشيا الحوثي تلاحق التجار الذين فصلوا إضاءة زينة المولد

منذ ساعة واحدة
Photo of الخليفي يستنكر حالة النهب والسلب التي يتعرض لها المتحف العسكري في عدن

الخليفي يستنكر حالة النهب والسلب التي يتعرض لها المتحف العسكري في عدن

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق