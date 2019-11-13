النسي: القضية الجنوبية هي المفتاح لحل كل الأزمات

أكد الناشط السياسي، العميد خالد النسي، أن القضية الجنوبية هي المفتاح لحل كل القضايا.

وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏مشكلتنا اليوم هي القضية الجنوبية وهي المفتاح لحل كل القضايا فيجب أن نحلها الحل الذي يرتضيه الجنوبيين وهو فك الارتباط”.

وأضاف: “لم يعد هناك أي مجال لاستمرار وحدة مبنية على عدم الثقة، فحتى بعد إن قبل الجنوبيين باتفاق الرياض احتراماً للتحالف مازالت المؤمرات مستمره ضد الجنوبيين من قوى الشمال”