النسي: حادث مأرب تم بتعاون حوثي إخواني.. والحرب شمالية جنوبية

أكد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، أن ما حدث في مأرب هو بتعاون حوثي إخواني، مشيرًا إلى أن الحرب أصبحت شمالية جنوبية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الجميع متأكد أن الحرب شمالية جنوبية وأن ما حصل لأبنائنا في مأرب هو بتعاون حوثي إخواني وإنهم يخوضون ضدنا حرب إبادة كل هذا نحن متأكدين من صحته ولن يؤثر فيهم الشجب والتنديد وكشف مؤامراتهم لأنهم تجردوا من كل الأخلاقيات ولن نحمي أهلنا وأبنائنا إلا بمواجهتهم بالفعل وليس القول”.