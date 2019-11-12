المشهد العربي

النسي: علم الجنوب هو رمز للوطن ولا يمكن التنازل عنه

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 5 دقائق
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قال الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم، إن علم الجنوب هو رمز لوطن وهوية شعب ولا يمكن التنازل عنه.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “علم إيران وحزب الله ترفع حتى اليوم في كل المحافظات الشمالية المسيطر عليها من قبل الحوثي حتى اليوم ولم يحرك فيهم ساكن”.

وأضاف: “بينما تجدهم متجهين نحو الجنوب وعلم الجنوب بكل إمكانياتهم وتناسوا أن هذا العلم هو رمز لوطن وهوية وشعب لا يمكن التنازل عنه”.

وكان ناشطون دشنوا هاشتاجًا حمل اسم “علم الجنوب خط أحمر”، وذلك للإعراب عن تقديرهم للعلم الجنوبي ورفضهم إنزاله من أي مؤسسة في العاصمة عدن.

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المشهد العربي

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