المشهد العربي

النسي لأعداء الجنوب: الوحدة انتهت والنصر بات قريبًا

17 يناير، 2020
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هاجم الناشط السياسي العميد خالد النسي، أعداء الجنوب العربي الذين عاثوا به فساداً وعملوا طوال عقود على نهب خيراته، مؤكًداً لهم أنه لا مكان للوحدة وأن النصر بات قريبًا.
وقال “النسي”، في تغريدة نشرها عبر حسابه بـ”تويتر”، رصدها المشهد العربي: “أعداء الجنوب الذين عاثو على أرض الجنوب الفساد والذين يمارسون اليوم الحروب ضد الجنوبيين ليستمر فسادهم ونهبهم لخيرات الجنوب يعلمون أكثر من غيرهم أن الوحدة انتهت ولا يمكن أن تستمر تحت أي مسمى”.
وأضاف: “هذا يعني أن الجنوبيين في الطريق الصحيح وقطعوا شوطاً كبيراً ولم يتبقى سوى القليل للنصر”.

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