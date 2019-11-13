المشهد العربي

النسي لإخوان الشرعية: أنتم انتهيتم بالنسبة للجنوبيين

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 9 دقائق
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أكد الناشط السياسي، العميد خالد النسي، أن الجنوبيين حتما سيقاتلون من أجل استرجاع استقلالهم وأمنهم وحمايتهم.

وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر‏، تابعها المشهد العربي: “‏الجنوبيون خسروا وطن كان يؤمن لهم أمن وحماية وتعليم وصحة ونظام وقانون وعدل ومساواة”.

وتابع: “بالتأكيد سيقاتلون من أجل هذا والأفضل أن تستوعبوا هذه الحقيقة وترحلون أو سيرحلونكم بصورة لن ترضونها لأنفسكم”.

وأضاف موجها حديثه لإخوان الشرعية: “أنتم انتهيتوا بالنسبة للجنوبيين ولا أحد يستطيع فرضكم على الجنوبيين”.

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أنتم الشرعية النسي انتهيتم بالنسبة لإخوان للجنوبيين

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