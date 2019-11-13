المشهد العربي
النسي لإخوان الشرعية: أنتم انتهيتم بالنسبة للجنوبيين
أكد الناشط السياسي، العميد خالد النسي، أن الجنوبيين حتما سيقاتلون من أجل استرجاع استقلالهم وأمنهم وحمايتهم.
وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “الجنوبيون خسروا وطن كان يؤمن لهم أمن وحماية وتعليم وصحة ونظام وقانون وعدل ومساواة”.
وتابع: “بالتأكيد سيقاتلون من أجل هذا والأفضل أن تستوعبوا هذه الحقيقة وترحلون أو سيرحلونكم بصورة لن ترضونها لأنفسكم”.
وأضاف موجها حديثه لإخوان الشرعية: “أنتم انتهيتوا بالنسبة للجنوبيين ولا أحد يستطيع فرضكم على الجنوبيين”.