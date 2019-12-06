المشهد العربي

النسي: مليشيات الإخوان الإرهابية لن تهزم الجنوب أبداً

6 ديسمبر، 2019
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أكد الكاتب والمحلل السياسي، خالد النسي، اليوم الجمعة،أن مليشيات الإخوان الإرهابية لن تهزم الجنوب أبدا، موضحا أنها عادت لبث ونشر الإشاعات مجددا.

 

وكتب النسي عبر “تويتر”:”عاد الإخوان للعبتهم التي يجيدونها وهي الكذب ونشر الإشاعات وللأسف هناك من يستمع لهم ويصدقهم واليوم نسمعهم يقولون أنهم سيدخلون عدن بالقوة وهذا لن يحصل أبدا”.

 

وأضاف :” فنحن أصحاب الأرض والحق ولن يهزموننا حتى ولو اجتمع كل إخوان العالم وليس حزب الإصلاح الذي ترك كل شي للحوثي وهرب خلال ساعات”.

 

 وتابع :”الجنوب كبير حتى وإن مرت عليه بعض المنعطفات لكنه دائماً يتجاوزها هكذا يقول تاريخه وهو اليوم أكبر من الأقزام الذين يقولون أنهم سيسيطرون عليه”.

 

  واختتم :”وليس هناك ما يقلق مهما حشدوا ولكن المشكلة من وجهة نظري هي الخلايا النائمة المتواجدة في عدن و من أجل أن نؤمن جبهتنا يجب الضرب بيد من حديد”.

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