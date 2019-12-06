النسي: مليشيات الإخوان الإرهابية لن تهزم الجنوب أبداً

أكد الكاتب والمحلل السياسي، خالد النسي، اليوم الجمعة،أن مليشيات الإخوان الإرهابية لن تهزم الجنوب أبدا، موضحا أنها عادت لبث ونشر الإشاعات مجددا.

وكتب النسي عبر “تويتر”:”عاد الإخوان للعبتهم التي يجيدونها وهي الكذب ونشر الإشاعات وللأسف هناك من يستمع لهم ويصدقهم واليوم نسمعهم يقولون أنهم سيدخلون عدن بالقوة وهذا لن يحصل أبدا”.

وأضاف :” فنحن أصحاب الأرض والحق ولن يهزموننا حتى ولو اجتمع كل إخوان العالم وليس حزب الإصلاح الذي ترك كل شي للحوثي وهرب خلال ساعات”.

وتابع :”الجنوب كبير حتى وإن مرت عليه بعض المنعطفات لكنه دائماً يتجاوزها هكذا يقول تاريخه وهو اليوم أكبر من الأقزام الذين يقولون أنهم سيسيطرون عليه”.

واختتم :”وليس هناك ما يقلق مهما حشدوا ولكن المشكلة من وجهة نظري هي الخلايا النائمة المتواجدة في عدن و من أجل أن نؤمن جبهتنا يجب الضرب بيد من حديد”.