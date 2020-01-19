عدن 24

النسي: مليشيات الإصلاح تستهدف الجنوب وليس الحوثي

19 يناير، 2020
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عدن24 ـ خاص
دعا الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي أبناء الجنوب إلى الاستعداد لمواجهة مخططات مليشيات الإصلاح الإرهابية التي تسعى بكل ما تمتلك من قوة لاستهداف أمن واستقرار الجنوب.
وقال النسي: عناصر حزب الإصلاح عندهم معسكرات تدريبيه واسلحه متوسطه وثقيلة والتجمعات العسكرية والتدريبات تكون لأهداف واضحة ومحدده.
وأضاف: ولاننا نعلم انهم لم ولن يستهدفون الحوثي فالأكيد أن هدفهم هو الجنوب وسيستهدفونه بكل قوه وشراسه وعلى الجنوبيين أن يستعدون لهذا اليوم ولا يصدقون الكلام الفاضي.

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