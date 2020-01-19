النسي: مليشيات الإصلاح تستهدف الجنوب وليس الحوثي

عدن24 ـ خاص

دعا الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي أبناء الجنوب إلى الاستعداد لمواجهة مخططات مليشيات الإصلاح الإرهابية التي تسعى بكل ما تمتلك من قوة لاستهداف أمن واستقرار الجنوب.

وقال النسي: عناصر حزب الإصلاح عندهم معسكرات تدريبيه واسلحه متوسطه وثقيلة والتجمعات العسكرية والتدريبات تكون لأهداف واضحة ومحدده.

وأضاف: ولاننا نعلم انهم لم ولن يستهدفون الحوثي فالأكيد أن هدفهم هو الجنوب وسيستهدفونه بكل قوه وشراسه وعلى الجنوبيين أن يستعدون لهذا اليوم ولا يصدقون الكلام الفاضي.