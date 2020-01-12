المشهد العربي

النسي: مليشيا الإخوان تستغل غطاء الشرعية لخدمة أهدافها بالجنوب

12 يناير، 2020
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حذر الناشط السياسي العميد خالد النسي، من قيادات ظل تحرك مليشيا الإخوان التابعة للشرعية، وفقا لأهدافها في الجنوب، باستغلال غطاء الشرعية.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن: “هناك فصائل مسلحة منطوية تحت مظلة الشرعية أهدافها في الجنوب وليس الشمال”، في إشارة إلى تعنت المليشيا الإرهابية في الخروج من محافظتي أبين وشبوة تطبيقا لخطة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض.

وأوضح أن مليشيا الإخوان: “تتماشى مع الشرعية لانها أعطتها الغطاء الشرعي للتواجد على أرض الجنوب وهي لا تخضع لقيادة الرئيس هادي وإنما لقيادة ضل تحركها”.

ونبه إلى عدم احتمالية استجابتها لأي أوامر بالانسحاب من الجنوب، قائلا: “لا اعتقد أنها ستنسحب من الجنوب بالسلم حتى وان قالت الشرعية ذلك”.

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أهدافها الإخوان الشرعية النسي بالجنوب تستغل غطاء لخدمة مليشيا

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