النسي: مليشيا الإخوان هدفها السيطرة على منابع النفط والمنافذ البرية والبحرية

عدن24-خاص

أكد المحلل العسكري الجنوبي خالد النسي أن مليشيا الإخوان تسعى للسيطرة على عن منابع النفط والمنافذ البحرية والبرية.

وفي تغيردة له على تويتر قال النسي:” حالياً الإخوان وعصابة ٩٤ لا يريدون عدن وهم على استعداد يعطونكم التزام بهذا هم فقط يريدون منابع النفط والغاز ومنافذ بحرية وبرية”.

وأضاف:” وبحكم تواجدهم في ابين وشبوة وحضرموت والمهرة فقد حققوا ما يريدون فلا يجب ان نبقى محصورين في عدن ونتمدد على كامل ارض الجنوب ولا أبالغ اذا قلت اننا قادرون”.

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