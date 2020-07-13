عدن 24

النسي: مليشيا الإخوان هدفها السيطرة على منابع النفط والمنافذ البرية والبحرية

13 يوليو، 2020
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عدن24-خاص
أكد المحلل العسكري الجنوبي خالد النسي أن مليشيا الإخوان تسعى للسيطرة على عن منابع النفط والمنافذ البحرية والبرية.
وفي تغيردة له على تويتر قال النسي:” حالياً الإخوان وعصابة ٩٤ لا يريدون عدن وهم على استعداد يعطونكم التزام بهذا هم فقط يريدون منابع النفط والغاز ومنافذ بحرية وبرية”.
وأضاف:” وبحكم تواجدهم في ابين وشبوة وحضرموت والمهرة فقد حققوا ما يريدون فلا يجب ان نبقى محصورين في عدن ونتمدد على كامل ارض الجنوب ولا أبالغ اذا قلت اننا قادرون”.

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