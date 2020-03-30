النسي يؤكد: الوحدة انتهت بين الشمال والجنوب

أكد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم الإثنين، أن الوحدة انتهت بين الشمال والجنوب.

وكتب النسي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:” هناك أصوات شمالية وجنوبية خارج الواقع مازالت تتكلم عن الوحدة وأنها باقية وسيدافعون عنها حتى الموت وهم يعلمون أنها انتهت”.

وأضاف:” والدليل أنهم يتكلمون من خارج أرض الجنوب ولو كان قولهم صحيح لكانوا اليوم في عدن يمارسون حياتهم ونشاطهم بحرية ولكن الواقع إن الوحدة انتهت وأصبحت عدن محرمة عليهم.