النسي يتهم الشرعية بإفشال اتفاق الرياض

قال الخبير العسكري والمحلل السياسي العميد خالد النسي، إن ما تسمى بالشريعة أفشلت اتفاق الرياض ولن تحرر المناطق التي تهيمن عليها ميليشيات إيران الحوثية، مؤكدا أن المجلس الانتقالي هو الأجدر برفع المعاناة عن الجنوبيين، موضحآ أنه الشريك الحقيقي للتحالف العربي.

وكتب “النسي” في تغريدة عبر تويتر، رصدها “المشهد العربي” : “‏بعد أن افشلت الشرعيه اتفاق الرياض وثبت أنها لن تعمل على أمن واستقرار أو تحرير باقي المناطق من سيطرة الحوثي”.

وأضاف: “في هذه الحالة المجلس الانتقالي الجنوبي هو المسؤول عن رفع المعاناة عن المدنيين في المحافظات الجنوبية ويجب أن يكون شريك للتحالف كقائد وممثل لشعب الجنوب إذا أردنا تجاوز الفشل”.