النسي يكشف تمثيليات الإخوان والحوثي لخداع الجنوب والتحالف

شن الناشط السياسي العميد خالد النسي، هجوما لاذعا على حكومة الشرعية ومليشياتها الإخوانية، واتهمهم بالتواطؤ مع الحوثي ضد الجنوبيين.

وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏حتى نعلم أن العرق الشمالي واحد وأنهم سيحافظون على بعضهم مهما اختلفوا فإنهم وخلال فترة خمس سنوات لم يتقاتلون فيما بينهم وكل الذي قاموا به هي تمثيليات متفق عليها بينهم للضحك على التحالف والجنوبيين”.

وتابع: “يوم أرادوا أن يقولون إنهم مختلفون استهدفوا معسكرات في مأرب كان الضحية جنوبيين”.