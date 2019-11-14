المشهد العربي

النسي: ‏‏الذي عمل على إطالة أمد الحرب 5 سنوات يحاول اليوم إفشال اتفاق الرياض

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 7 دقائق
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أكد الناشط السياسي، العميد خالد النسي، أن ‏‏الذي عمل على إطالة أمد الحرب 5 سنوات يعمل اليوم على إفشال اتفاق الرياض.

وقال النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي، إن “هذا طبيعي لأن اتفاق الرياض سيحرر الشرعية من الإصلاح ولوبيات الفساد وستتوحد الجبهه ضد الحوثي وستكون هناك انتصارات باتجاه صنعاء”.

وأشار إلى أن “هذا ما لن يسمحوا به لأنه يهدد مصالحهم ويعطي الجنوبيين حضور قوي على الساحة”.

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