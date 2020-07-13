النشرة التفصيلية لآخر إحصائيات تفشي فيروس كورونا في ساحل ووادي حضرموت

مكتب وزارة الصحة العامة والسكان حضرموت الساحل لمساء امس الاحد :2020/7/12

بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 الجديدة حالتين موزعة كالتالي :

حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 50 عام من منطقة جول مسحة

حالة من مديرية دوعن

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 75 عام من منطقة لجرات

حالة تعافي من مديرية المكلا

بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مستشفى شهيد الواجب والإنسانية د. رياض حبور الجريري

3 حالات وفاة لحالات تم الإعلان عنها مسبقاً

حالتين وفاة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من منطقة الديس

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 90 عام من منطقة فوة القديمة

حالة وفاة من مديرية الشحر

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 70 عام من منطقة المنصورة

جميع الحالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة

نهيب بالجميع الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع فرق الاستجابة السريعة أو غرفة عمليات المحافظة عند الشعور باعراض الحمى و الكحة الجافة و ضيق التنفس

ثانيا: وادي حضرموت

مكتب الصحة بوادي حضرموت / البيان التوضيحي رقم اربعة وستون

تم فحص 41 عينة منها 17 حالة مؤكدة بفحص البي سي ار

الحالات رقم 161 و 188 و 215 توفيت بين مساء البارحة و اليوم ونسال الله لهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيج الجنان

اجمالي الحالات المؤكدة 256 حالة منها 82 حالة شفاء و 69 حالة وفاه وبقية الحالات تفاصيلها على النحو التالي

قسم العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن و فيه 8 حالات وهي

الحالة جديدة رقم 240 من شبام مستقرة على الاكسجين

الحالة جديدة رقم 243 من سيؤن مستقرة على الاكسجين

الحالة جديدة رقم 245 من شبام مستقرة على الاكسجين

خمس حالات مشخصة سريريا منها حالتين على التنفس الصناعي والبقية مستقرة على الاكسجين

قسم العزل العلاجي بمستشفى الحياة العام بمديرية القطن و فيه 12 حالات وهي

الحالة رقم 155 مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 159 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 198 من القطن غير مستقرة تحت التنفس الصناعي

الحالة رقم 218 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 233 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 234 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 246 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 247 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 249 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 251 من القطن مستقرة على الاكسجين

حالة مشخصة سريريا مستقرة على الاكسجين

حالة دخول جديدة مستقرة على الاكسجين

قسم الحميات بمستشفى عيديد الخيري بتريم وفيه 5 حالات وهي

الحالة رقم 190 من ارياف تريم مستقرة وتم خروجها لاكمال العلاج بالمنزل

الحالة رقم 209 من ارياف تريم مستقرة على الاكسجين

حالة مشخصة سريريا مستقرة على الاكسجين

ثلاث حالات دخول جديدة مشخصة سريريا منها حالة حرجة

اجمالي الحالات النشطة تحت العلاج بالاقسام و المنزل 105 حالة ونتمنى للجميع الشفاء العاجل بإذن الله

نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل وكلها فترة وتعدي بإذن الله تعالى وترجع الحياة طبيعية

توزيع الحالات المؤكدة تراكميا على المديريات على النحو التالي:

تريم 68 ، سيؤن 86 ، القطن 46 ، شبام 26 ، ساه 5 ، وادي العين وحورة 17 ، السوم 2 ، حريضة 3 ، العبر 1 ، عمد 2.

توزيع المخالطين على المديريات على النحو التالي:

تم تسجيل 41 مخالط جديد و خروج 56 مخالط لاكمالهم فترة الحجر المنزلي 14 يوم بسلام ليبقى اجمالي المخالطين تحت المتابعة 415 مخالط. تم زيارة ميدانية لعدد 41 مخالط و الاتصال تليفونياً ببقية المخالطين و هم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات او اعراض حتى الساعة السابعة والنصف يوم الاحد تاريخ 12/7/2020 وموزعين على النحو التالي: مديرية سيؤن (95) مخالط ومديرية تريم (3) مخالط. ومديرية شبام 24 مخالطين مديرية وادي العين وحورة 112 مخالط ومديرية ساه 10 مخالط ومديرية القطن 127 مخالط ومديرية عمد 18 مخالط و مديرية حريضة 20 مخالط

مكتب الصحة العامة والسكان حضرموت الوادي والصحراء يشكر كل من آثر سلامته وسلامة احبابه وحصر حضور فرحته على عدد قليل من عائلته واخذ بالتدابير الاحترازية والوقائية ومن كتم حزنه وتقبل التعازي في من يحب عبر الهاتف منعاً للتجمعات.