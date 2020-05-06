النشره اليوميه لاسعار الخضار والفواكه يوم الاربعاء الموافق ٦-٥-٢٠٢٠م في السوق المركزي للخضار والفواكة بالجملة سيئون للمنتجات ذات الجودة الجيدة ⋆
خاص/نخبة_حضرموت
بطاطس٢٣٠٠-٢٤٠٠ كيس
طماطم ٤٥٠٠-١٠٠٠٠
بصل ابيض
بصل احمر ٣٠٠٠-٣٢٠٠
جزر.٧٠٠٠-٨٠٠٠
باميه١٣٠٠٠-١٤٠٠٠
باذنجان ٧٠٠-٨٠٠
كوسه ٣٥٠٠-٧٠٠٠
خيار ٦٠٠٠-٧٥٠٠
بيبار. ٢٠٠٠-٦٠٠٠
بسباس ٣٥٠٠-٤٠٠٠
فاصوليا خضراء
كوبش كبير ٦٠٠-١٠٠٠
كوبش صغير٣٥٠٠
موز ٧٨٠٠ – ٨٠٠٠
باباي ٣٠٠٠-٥٠٠٠
حبحب كبير. ٣٠٠ -٣٢٠ريال كجم الواحد
حبحب وسط
حبحب صغير
حبحب مدور كبيركجم الواحد
حبحب مدور صغير
شمام كبير٦٠٠٠-٧٠٠٠
شمام صغير
عنب ابيض
عنب رازقي
عنب عاصمي
عنب اسود
برتقال بلدي
برتقال أبو سرة
يوسفي آنسي
يوسفي ماربي
يوسفي صعدي
مانجو سوداني كبير ١١٠٠٠-١٢٥٠٠
مانجو سوداني صغير
مانجو قلب الثور كبير ١٠٠٠٠-١٥٠٠٠
مانجو قلب الثور صغير
مانجو سمكة كبير ١٠٠٠٠-١٥٠٠٠
مانجو سمكة صغير
مانجو تيمور-٢٥٠٠٠-٢٨٠٠٠
مانجو مومباي
مانجو بركاني
مانجو اخر
تفاح
ليمون٩٠٠٠-١٣٥٠٠
بلح
رمان
خوخ
مكتب الزراعه والري الوادي والصحراء
ادارةالتسويق الزراعي
وحدةالمعلومات التسويقية.
مدى الأسعار في السوق يمثل اسعار المنتجات ذات الجودة الجيدة
معلومات عن كمية وحجم العبوات المخصصه لبيع المنتجات الزراعية في السوق المركزي بسيون
الصنف. العبوة
البطاطس. كيس ٧ كجم
البطاطس . سلة ٢٠ كجم
طماطم. سلة ٢٠ كجم
البصل. دش ٢٠ كجم
الجزر. سلة ١٦ كجم
باميا. سلة ١٠ كجم
باذنجان. سلة ١٠ كجم
كوسا. سلة ٢٠ كجم
بيبار. سلة ٦ كجم
خيار سلة ١٠ كجم
بسباس. سلة ١٠ ك
موز. سلة ٢٠ كجم
باباي. سلة ١٥ كجم
شمام. سلة ٢٠ كجم
عنب. سلة ٢٠ كجم
برتقال بلدي. سلة ٢٠ كجم
يوسفي. سلة ١٨-٢٠ كجم
مانجو. سلة ٢٠ كجم
تفاح. سلة ٢٠ كجم
الليمون. سلة ٢٠ كجم
بلح. سلة ٢٠ كجم
رمان. سلة ٢٠ كجم
فرسك. سلة ٢٠ كجم
مكتب الزراعه والري الوادي والصحراء
ادارةالتسويق الزراعي
وحدةالمعلومات التسويقية